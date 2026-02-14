Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερν 0-3: Περίπατος με «500αρη» Κέιν
Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Μπάγερν Μονάχου μετά τις απανωτές νίκες απέναντι σε Χόφενχαϊμ και Λειψία. Αυτή τη φορά οι Βαυαροί επικράτησαν 3-0 στη Βρέμη επί της Βέρντερ, σε ένα ματς ορόσημο για τον Χάρι Κέιν ο οποίος έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και με ντοπιέτα οδήγησε την ομάδα του στο +6 από τη δεύτερη της Bundesliga, Ντόρτμουντ.
Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 22΄και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 2-0 με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής για να φτάσει τα 500 γκολ σε 743 αγώνες, δέκα λιγότερους δηλαδή από όσους χρειάστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να φτάσει αυτό τον αριθμό ορόσημο!
Ο έμπειρος φορ είχε απλοποιήσει από το πρώτο ημίωρο το έργο των Βαυαρών, οι οποίοι βρήκαν και τρίτο γκολ με τον Γκορέτσκα στο 70΄για το τελικό 3-0 που τους κράτησε σε ασφαλή απόσταση από τους Βεστφαλούς.
Αντέδρασε με τριάρα η Χόφενχαϊμ
Η Χόφενχαϊμ με τη σειρά της συνήλθε από την πεντάρα της προηγούμενης αγωνιστικής στο Μόναχο, καθώς μια εβδομάδα αργότερα υπέταξε με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην έδρα της και παρέμεινε στην 3η θέση της Bundesliga. Το γκολ του Ασλάνι στο 45΄άνοιξε το δρόμο για τη νίκη, με τους γηπεδούχους να διπλασιάζουν τα τέρματά τους με τον Καμπάκ πέντε λεπτά αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γκέντρι στις καθυστερήσεις.
Νίκη με ανατροπή για το Αμβούργο
Το Αμβούργο, αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, τελικά χαμογέλασε επικρατώντας της Ουνιόν Βερολίνου με 3-1. Η ομάδα του Πολζίν σημείωσε τη δεύτερη σερί νίκη και συνεχίζει την ανάβασή της. Αντιθέτως, η ομάδα του Βερολίνου δεν έχει χαρεί τρίποντο μες στο 2026. Αν και οι γηπεδούχοι έκαναν καλύτερο ξεκίνημα, στο 28' ο Κερφέλντ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-0 για την Ουνιόν. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 35' ο Κένιγκσντερφερ έφερε το ματς στο ίσα γράφοντας το 1-1.
Στο 45'+2' ο Καπάλντο έκανε το 2-1 με δεξί τελείωμα από το ύψος του πέναλτι, ενώ νωρίτερα ο Ίλιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους σε κενή εστία. Στο 82' ο 24χρονος Γκανέζος, σκόρερ του πρώτου τέρματος, βρήκε ξανά δίχτυα μετά από έξοχη σόλο ενέργεια για το 3-1. Λίγα λεπτά αργότερα, ότι δεν κατάφερε ο Ίλιτς στο α' μέρος, το έκανε στο 89', καθώς με κεφαλιά, μείωσε σε 3-2, αλλά το γκολ του δεν ήταν αρκετό με το παιχνίδι να λήγει υπέρ του Αμβούργου.
Πέταξε για Ευρώπη η Άιντραχτ
Νίκη μετά από καιρό για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία επιβλήθηκε με 3-0 τη Γκλάντμπαχ και ανέβηκε στην 7η θέση της Bundesliga. Το γκολ του Μπράουν στο 24΄έβαλε σε θέση οδηγού τους Αετούς, οι οποίοι έκαναν το 2-0 δέκα λεπτά αργότερα με τον Αμαϊμουνί. Στο 75΄ο Κνάουφ πρόσθεσε τη σφραγίδα του για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα απέναντι στα Πουλάρια που υποχώρησαν στη 12η θέση.
Η βαθμολογία της Bundesliga
