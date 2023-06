Μπάγερν Μονάχου και Qatar Airways τερμάτισαν την συνεργασία τους μετά τις διαμαρτυρίες οπαδών!

Η Μπάγερν Μονάχου και η Qatar Airways τερμάτισαν τη συνεργασία τους και οι οπαδοί των Βαυαρών που διαμαρτυρήθηκαν έντονα ενάντια στον χορηγό πανηγυρίζουν.

Η Μπάγερν Μονάχου και η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways υπήρξαν συνεργάτες εδώ και πέντε χρόνια, αλλά οι δρόμοι τους θα χωρίσουν στο τέλος του μήνα, όταν λήξει το τρέχον συμβόλαιο.

Η καταριναή εταιρεία είναι platinum partner του συλλόγου της Μπουντεσλίγκα με το λογότυπο να εμφανίζεται και στο μανίκι της φανέλας των παικτών, αλλά ένα μεγάλο τμήμα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας εξέφρασε τη συνεχή αντίθεσή του στη συμφωνία με πανό σε αγώνες που κατηγορούσαν τον σύλλογο για sportswashing και στηλίτευταν το ιστορικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας του Κόλπου.

Ο σύλλογος αναφέρει ότι «οι εμπιστευτικές, ανοιχτές ανταλλαγές έχουν δημιουργήσει φιλίες που θα συνεχιστούν» ακόμη και μετά τη λήξη της συμφωνίας, ενώ ο πρόεδρος του συλλόγου δήλωσε: «Η FC Bayern και η Qatar Airways συνεργάστηκαν με επιτυχία και έμαθαν ο ένας από τον άλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Akbar Al Baker, διευθύνοντα σύμβουλο της Qatar Airways, για αυτό. Ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους της Qatar Airways ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

OFFICIAL: Bayern Munich will NOT extend the sponsorship contract with Qatar Airways.



The club's fan groups have been protesting against the deal on human rights grounds. pic.twitter.com/aHKEK1vO6t