Πανό των οπαδών της Μπάγερν κατά της διοίκησης: «Για τα λεφτά, ξεπλένουμε οτιδήποτε»

Πανό κατά των διοικούντων την ομάδας τους σήκωσαν οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Φράιμπουργκ για την 11η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου έχουν καταστήσει σαφές εδώ και καιρό ότι δεν θέλουν τη χορηγία από την Qatar Airways (η οποία εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι), λόγω της κρατικής ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας από την κυβέρνηση της χώρας και το ιστορικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο παιχνίδι τους κόντρα στην Φράιμπουργκ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σήκωσαν ένα πανό στο οποίο απεικονίζονται οι ισχυροί άνδρες του συλλόγου Όλιβερ Καν και Χέρμπερτ Χάινερ να βάζουν ματωμένα ρούχα μέσα στο πλυντήριο και μια βαλίτσα με λεφτά!

Πρόσφατα οι οργανωμένοι οπαδοί των Βαυαρών είχαν εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ζητούσαν να μπει τέλος σε οποιαδήποτε συνεργασία με το Κατάρ.

«Αλλά η Μπάγερν δεν είναι σύλλογος σαν τους άλλους. Η Μπάγερν ήταν πάντα μοναδική και ήταν πάντα πρωτοπόρος από κάθε άποψη. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε. Δεν πάμε με το πλήθος, αλλά δίνουμε ξεκάθαρο παράδειγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μας ξεχωρίζει για άλλη μια φορά από τους περισσότερους από τους καλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Είμαστε δικαίως περήφανοι που κερδίσαμε την επιτυχία μας με σκληρή δουλειά. Κανένας άλλος κορυφαίος σύλλογος στην Ευρώπη δεν μπορεί να καυχηθεί περισσότερο από αυτό αυτές τις μέρες! Αλλά η χορηγία του Κατάρ φέρνει αυτό το αποτέλεσμα σε ανυποληψία. Δεν έχουμε εργαστεί με δίκαια μέσα εδώ. Τα χρήματα από μια τέτοια συμφωνία είναι κάτι που πρέπει να ντρέπεσαι. Η φήμη του συλλόγου μας έχει πληγεί σοβαρά. Αυτό πρέπει να διορθωθεί επειγόντως, ώστε να είμαστε ακόμα περήφανοι για τα επιτεύγματα της Μπάγερν μας στο μέλλον», ανέφερε συγκεκριμένα.

“For money, we’ll wash anything clean”



FC Bayern München supporters with more criticism of their club’s relationship with #Qatar today, depicting the club as a willing sportswashing machine.



[📷 @Sky_Torben] #fcbayern #fcbscf pic.twitter.com/41LBxRxOrz