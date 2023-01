Παίκτης της Μπάγερν και με τη βούλα ο Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος από τον Άγιαξ και θα παραμείνει στο Μόναχο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Νέα ποδοσφαιρική στέγη βρήκε ο Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος μετά την αποδέσμευσή του από τον Άγιαξ κατευθύνθηκε νότια για να γίνει κάτοικος Μονάχου!

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η Μπάγερν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 32χρονου Ολλανδού αμυντικού, ο οποίος από την πλευρά του έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Γερμανία μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το όνομα του Μπλιντ ξεπήδησε στο μεταγραφικό προσκήνιο των Βαυαρών ως μια ιδανική και οικονομική λύση για να καλυφθεί το κενό του Λούκας Ερναντές, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και θα παραμείνει στα «πιτς» για τους επόμενους έξι μήνες.

Δεδομένης και της εντυπωσιακής απόδοσης που έπιασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ολλανδός ξεχώρισε στα μάτια της Μπάγερν που με αστραπιαίες κινήσεις ολοκλήρωσε το deal και τον ανακοίνωσε μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

«Ανυπομονώ να παίξω εδώ. Ακολουθεί το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν που αφορά τους τίτλους και ένας σύλλογος όπως η Μπάγερν μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε τρόπαιο.

Η δίψα για τίτλους σε αυτό το κλαμπ ήταν καθοριστική για την απόφασή μου. Ελπίζω με την εμπειρία μου να βοηθήσω την ομάδα, θα τα δώσω όλα για τη Μπάγερν» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως Βαυαρός ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

