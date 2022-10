Σε ένα σκληρό ντέρμπι η Ντόρτμουντ νίκησε την κάτοχο του Europa League Άιντραχτ με 2-1 και έφυγε με το τρίποντο από τη Φρανκφούρτη. Σκόραρε και έκανε τη διαφορά για ακόμα ένα ματς ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Μεγάλη νίκη για τη Ντόρτμουντ! Λίγα 24ωρα μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της πρόκρισης στους «16» του Champions League η Μπορούσια νίκησε με 2-1 την Άιντραχτ, μέσα στην Φρανκφούρτη, ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga με 22 βαθμούς και προσπέρασε τους Αετούς (20 β.).

Jude Bellingham with ANOTHER Dortmund goal, he's on fire 🔥 pic.twitter.com/VLSUzynmBG