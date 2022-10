Ο Σεμπαστιάν Αλέ αφήνει πίσω του την περιπέτεια με τον καρκίνο και ήδη άρχισε πρόγραμμα αποκατάστασης, επιστρέφοντας στις προπονήσεις με την προηγούμενη ομάδα του, τον Άγιαξ.

Πάτησε γήπεδο ξανά ο Σεμπαστιάν Αλέ, μόλις τρεις μήνες μετά την αφαίρεση κακοήθους όγκου στους όρχεις.

Ο Ιβοριανός στράικερ, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Ιούλιο, επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο ότι της Ντόρτμουντ, αλλά του Άγιαξ, έπειτα κι από τις χημειοθεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε. Αυτό διότι το πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει ήδη ξεκινήσει, διεξάγεται στην Ολλανδία.

Σημασία, όμως, δεν έχει η ομάδα, αλλά ότι επέστρεψε και πάλι σε δράση. Όπως δήλωσε ο προπονητής του Αίαντα, Άλφρεντ Σρόιντερ:

«Μας ζήτησε αν μπορούσε να έρθει και να προπονηθεί μαζί μας διότι πραγματοποιεί την αποκατάστασή του εδώ. Είναι φυσικά υπέροχο που μπορεί και είναι μαζί μας για λίγο. Έκανε προπόνηση σε διαφορετικό γήπεδο για να βοηθηθεί στην αποθεραπεία του».

