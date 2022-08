Ο Τίμο Βέρνερ συνδύασε την επιστροφή του στη Λειψία με το γκολ που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Κολωνία για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Τίμο Βέρνερ χρειάστηκε μόλις 36 αγωνιστικά λεπτά για να βάλει το πρώτο γκολ της δεύτερης θητείας του με τη Λειψία. Ο μέχρι πρότινος επιθετικός της Τσέλσι, λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στους «Ταύρους» ξεκίνησε βασικός στο ματς με την Κολωνία στην «Red Bull Arena» και σκόραρε. Ο διεθνής Γερμανός φορ δοκίμασε το πόδι του αρκετά μετρά έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Σβάμπε δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα, η οποία του έφυγε από τα χέρια και κατέληξε στα δίχτυα.

It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! ⚽ pic.twitter.com/PoSpkqiHJm