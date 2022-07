Κατακτώντας ξανά τη διάκριση του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή έχοντας βοηθήσει την Σενεγάλη να κατακτήσει το Copa Africa και να βρεθεί στο Μουντιάλ, ο Μανέ ζήτησε ξανά να μην τον αποκαλούν «βασιλιά»!

Ο Σενεγαλέζος νυν επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου είναι από τους πιο ταπεινούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αντιλαμβάνεται πως το επάγγελμά του και τα φώτα που πέφτουν συνεχώς στα γήπεδα και τους μεγάλους πρωταγωνιστές, προκαλούν και τους μεγάλους τίτλους και τις υπερβολές.

Όπως το είχε κάνει και το 2020 όταν άκουσε κατά την φωτογράφησή του να τον αποκαλούν βασιλιά, έτσι και φέτος με την ανάδειξή του ως κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς (απέναντι σε Εντουάρντ Μεντί και Μοχάμεντ Σαλάχ), αρνήθηκε ξανά τον τίτλο.

«Όχι, ούτε τώρα είμαι βασιλιάς» απάντησε χαμογελαστός σε δημοσιογράφο.

“You still think you’re not the king?”



“No, I’m not the king.”



Far too humble. Whatever happens, we’ll never stop loving Sadio Mane 👑 ❤️



