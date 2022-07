Ο Σαντιό Μανέ έκανε τα πάντα με τη Σενεγάλη, βοήθησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση δυο τίτλων και αναδείχθηκε κορυφαίος Αφρικανός για το 2022.

Ηταν η χρονιά του Σαντιό Μανέ, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Αφρικανός για το 2022, αφήνοντας πίσω του τον Μο Σαλάχ. Αλλωστε, τον είχε νικήσει δυο φορές, στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022 και λίγους μήνες αργότερα στον... τελικό πρόκρισης για το Μουντιάλ. Ο Μανέ στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο Αφρικανό, επικράτησε ξανά του πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, παίρνοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Την τριπλέτα των κορυφαίων, συμπλήρωσε ο Εντουάρ Μεντί, ο Σενεγαλέζος γκολκίπερ της Τσέλσι.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Μαρόκο, ο Μανέ πήρε το βραβείο και τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα αυτό το βραβείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομοσπονδίας της Σενεγάλης, τον προπονητή μου, τους συμπαίκτες μου σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων και την οικογένειά μου στη Σενεγάλη. Είμαι φορτισμένος και δεν έχω λόγια να εκφραστώ».

