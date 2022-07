Ο Άγιαξ δεν ξέχασε τον Σεμπαστιάν Αλέ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και σήκωσε φανέλα του στο φιλικό με τη Ζάλτσμπουργκ, λίγες ώρες μετά τη διάγνωση του Ιβοριανού με όγκο στους όρχεις.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (18/7) η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ, η οποία γνωστοποιούσε πως ο Σεμπαστιάν Αλέ διαγνώστηκε με όγκο στους όρχεις κατά τους ιατρικούς ελέγχους.

Από την πρώτη στιγμή ο αθλητικός κόσμος στάθηκε στο πλευρό του Ιβοριανού επιθετικού μέσω μηνυμάτων στήριξης και ευχών για ταχεία ανάρρωση. Και φυσικά από αυτό το κύμα συμπαράστασης δεν θα μπορούσε να λείπει ο Άγιαξ, ο οποίος έκανε τη δική του αφιέρωση στον άτυχο ποδοσφαιριστή πριν από τη σέντρα του φιλικού με τη Ζάλτσμπουργκ.

Συγκεκριμένα οι παίκτες του Άιαντα σήκωσαν φανέλα του πρώην συμπαίκτη τους θέλοντας με αυτό τον τρόπο να του δείξουν την αμέριστή στήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέ αγωνίστηκε τη σεζόν 2021/2022 με τα χρώματα του Άγιαξ και χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις «κέρδισε» το καλοκαίρι τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ έναντι του ποσού των 31 εκατομμυρίων ευρώ.

The whole football world is with you, @HallerSeb! pic.twitter.com/YTmbf3oFQK