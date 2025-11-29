Ο αδελφός του Αμπντελάκ Νούρι μοιράζεται για πρώτη φορά αισιόδοξες λεπτομέρειες για την κατάσταση του 28χρονου πρώην αστέρα του Άγιαξ, που είχε καταρρεύσει στο γήπεδο.

Η ιστορία του Αμπντελάκ Νούρι και της οικογένειάς του ήρθε πάλι στο προσκήνιο ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε ο αδελφός του.

Ο άλλοτε ανερχόμενος αστέρας του Άγιαξ έπαθε ανακοπή καρδιάς το 2017 σε φιλικό με τη Βέρντερ Βρέμης και, παρά το ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Έμεινε έναν χρόνο σε κώμα και από το 2020 βρίσκεται στο σπίτι του, υπό τη φροντίδα των δικών του ανθρώπων.

Ο αδερφός του, Αμπντεραχίμ, έδωσε μια σπάνια και αισιόδοξη ενημέρωση για την κατάστασή του στα αγγλικά Μέσα. Ο ίδιος τόνισε ότι ο 28χρονος πλέον γελάει συχνά κι έχει αναπτύξει τρόπους επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το σώμα και τις εκφράσεις του προσώπου του. Η οικογένειά του μάλιστα τον καταλαβαίνει πλέον με κάθε μικρή αντίδρασή του.

«Κάποια στιγμή μαθαίνεις να καταλαβαίνεις τα σήματα του, για παράδειγμα από τα φρύδια του ή τη γλώσσα του σώματος όταν μας δείχνει κάτι. Οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Διατηρεί το ίδιο χιούμορ και γελάει με τα ίδια αστεία. Το γεγονός ότι, παρόλη την κατάστασή του, μπορεί ακόμη να γελά μαζί μας και να βρίσκει πράγματα αστεία, με κάνει να χαμογελώ. Μερικές φορές βλέπω βίντεο όπου μιλάει και κάνει αστεία. Είναι δύσκολο να το παρακολουθείς, αλλά είμαστε ευγνώμονες και χαρούμενοι που είναι ακόμα μαζί μας.

Θα τολμούσα να πω ότι αν δεν είχαμε την πίστη μας, θα είχαμε εγκαταλείψει πριν πολύ καιρό, αλλά δεν βλέπουμε έτσι τη ζωή. Αυτό είναι μια δοκιμασία για εμάς και πιστεύουμε ότι μια μέρα θα τον δούμε πάλι σε καλή υγεία, ακόμα και στον παράδεισο», είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός του.

Ο Άγιαξ έχει αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 34 προς τιμήν του Αμπντελάκ Νούρι, ενώ από το 2022 καλύπτει όλα τα έξοδα νοσηλείας του.