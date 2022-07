Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα υποδέχθηκε σοκαρισμένη την είδηση ότι ο Σεμπαστιάν Αλέ διαγνώστηκε με όγκο στους όρχεις και ο πρώην προπονητής του σε Άγιαξ και Ουτρέχτη, Έρικ Τεν Χαγκ, έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Ιβοριανό.

Με μία επίσημη ανακοίνωση αργά το βράδυ της Δευτέρας (18/7) η Ντόρτμουντ γνωστοποίησε προς το κοινό πως ο Σεμπαστιάν Αλέ τίθεται εκτός δράσης, έχοντας διαγνωστεί με όγκο στους όρχεις. Μια είδηση που σόκαρε τους απανταχού φιλάθλους και η οποία «έσκασε» μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως παίκτης της Μπορούσια.

Στο άκουσμα των δυσάρεστων αυτών νέων, δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει και ο πρώην προπονητής του σε Άγιαξ και Ουτρέχτη, Έρικ Τεν Χαγκ. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τοποθετήθηκε στο περιθώριο του αγώνα προετοιμασίας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του 28χρονου Ιβοριανού στράικερ με τον οποίο έχουν εξαιρετική σχέση και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον φίλο του και την οικογένειά του.

«Είναι σοκαριστικό. Έχω φανταστική σχέση μαζί του. Είναι φίλος μου. Ήταν ο στράικερ μου για αρκετά χρόνια στην Ουτρέχτη και τον Άγιαξ κι όταν ακούς τέτοια νέα, είναι πραγματικά συνταρακτικό. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του, με την οικογένειά του κι ελπίζω να το ξεπεράσει σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τη Γιουνάιτεντ να αναρτά το βίντεο με τις δηλώσεις του στο twitter, ευχόμενη με τη σειρά της στον Αλέ ταχεία ανάρρωση.



Erik ten Hag has sent his best wishes and support to his former player Sebastien Haller 🙏



Everyone at the club sends strength to Sebastien and his loved ones at this difficult time ❤️#MUFC