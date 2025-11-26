«Φτωχή» βραδιά στο Champions Leeague με 22 συνολικά γκολ στις εννέα αποψινές αναμετρήσεις για την πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Απολαύστε τα.

Το δεύτερο μισό της League Phase του Champions League ξεκίνησε και η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «φτωχή» η σημερινή ημέρα, καθώς σημειώθηκαν μόλις 22 γκολ.

Τα περισσότερα μπήκαν στην αναμέτρηση της Μπόντο με την Γιουβέντους, όπου οι Μπιανκονέρι επικράτησαν 3-2 πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση. Η Τσέλσι θριάμβευσε στο ντέρμπι της βραδιάς «πατώντας» την Μπαρτσελόνα με 3-0. Η Ντόρτμουντ κέρασε τεσσάρα την Βιγιαρεάλ και ανέβηκε στην 4η θέση.

Η Λεβερκούζεν «σόκαρε» την Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο «Έτιχαντ» (0-2), ενώ η Μαρσέιγ επικράτησε με ανατροπή της Νιούκαστλ (2-1). Νωρίτερα, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη σημείωσε την πρώτη της νίκη με το 2-0 μέσα στην Ολλανδία επί του Άγιαξ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Νάπολι της Καραμπάγκ. Την έκπληξη έκανε η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ μέσα στην Γαλατασάραϊ (0-1). Το μόνο «άσφαιρο» παιχνίδι ήταν αυτό μεταξύ της Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη και της Αθλέτικ Μπιλμπάο.