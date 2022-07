Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της αγοράς του Σεμπαστιάν Αλέ από τον Άγιαξ και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον αντικαταταστάτη του Έρλινγκ Χάαλαντ μέχρι το καλοκαίρι του 2026!

Kάτοικος Βεστφαλίας έγινε με κάθε επισημότητα ο Σεμπαστιάν Αλέ! Το «deal» της Ντόρτμουντ με τον Άγιαξ είχε κλείσει εδώ και μέρες στα 35 εκατομμύρια ευρώ και πλέον επισημοποιήθηκε. Ο 28χρονος σέντερ φορ ταξίδεψε στη Γερμανία, πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2026, με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν το εννιάρι που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

📲🙏 Someone fixed it!



Welcome to Borussia Dortmund, @HallerSeb! pic.twitter.com/M7ZOo64pDe