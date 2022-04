Πρωτοφανής στιγμή σημειώθηκε στο Φράιμπουργκ-Μπάγερν, όταν ο ρέφερι ειδοποιήθηκε πως οι Βαυαροί έπαιζαν με 12 παίκτες για μερικά δευτερόλεπτα καθώς ο Κίνγκσλεϊ Κομάν δεν είχε συνειδητοποιήσει πως έγινε αλλαγή! Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν έφεση οι γηπεδούχοι.

Η Μπάγερν αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και πήρε εμφατική νίκη κόντρα στη Φράιμπουργκ (1-4) και ξέφυγε πάλι στο +9 από τη Ντόρτμουντ. Ωστόσο, μία αδιανόητη γκάφα της δεν την αφήνει ακόμα να πανηγυρίσει με σιγουριά, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της έφεσης από πλευράς Φράιμπουργκ. Ο λόγος; Οι Βαυαροί αγωνίστηκαν για ένα διάστημα με 12 παίκτες στο γήπεδο!

Όλα έγιναν στο 85ο λεπτό και τη στιγμή της αλλαγής των Ζάμπιτσερ-Ζίλε. Οι δύο παίκτες των Βαυαρών πέρασαν στο παιχνίδι, ωστόσο, μόνο ένας αποχώρησε από το γήπεδο και το ματς συνεχίστηκε με αριθμητική ανισορροπία, με τον Κίνγκσλεϊ Κομάν να βρίσκεται κανονικά στο χορτάρι ενώ θα έπρεπε να είναι στον πάγκο.

Ο διαιτητής, Ντίνκερτ, πληροφορήθηκε από τους ανθρώπους των γηπεδούχων για το συμβάν που κράτησε συνολικά μόλις 17 δευτερόλεπα και διέκοψε το παιχνίδι για περίπου 6 λεπτά, μέχρι να καταλάβει τι είχε προηγηθεί και να δώσει συνέχεια, αυτή τη φορά σε κατάσταση 11vs11.

Ερωτηθείς για το περιστατικό (με το σκορ στο 1-3), ο τεχνικός διευθυντής των Αετών, Γιόχερ Σάιερ, παραδέχθηκε ότι η αντικανονική υπεραριθμία της Μπάγερν δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Φράιμπουργκ να καταθέσει διαμαρτυρία προς τη DFB, δηλώνοντας πως θα το εξετάσουν μετά το παιχνίδι.

FC Bayern fielded 12 players for a brief moment against Freiburg today 😅 pic.twitter.com/TfI4loqVs3