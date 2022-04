Ένα εντυπωσιακό δεύτερο 45λεπτο αρκούσε στη Μπάγερν για να κάμψει την αντίσταση της Φράιμπουργκ και να φύγει με το διπλό (1-4) που την κράτησε σε απόσταση ασφαλείας από τη Ντόρτμουντ. «Αυτοχειρία» για Χόφενχαϊμ, νίκη για Λεβερκούζεν.

Μετά τις αναταράξεις στην πορεία της προς τη δέκατη σερί σαλατιέρα, η Μπάγερν δείχνει πως επιστρέφει σιγά -σιγά στην... κανονικότητα. Αφού κέρασαν «ντόρτια» την Ουνιόν Βερολίνου, οι Βαυαροί ζευγάρωσαν τις διαδοχικές νίκες τους στην Bundesliga με νέα τεσσάρα επί της Φράιμπουργκ (4-1) και αύξησαν τη διαφορά τους στο +9 (με ματς περισσότερο) από τη δεύτερη στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ.

📽️ An action-packed affair saw @FCBayernEN come away with all three points, capped off by a first ever Bayern goal for Marcel Sabitzer. 🧢 ☝️ pic.twitter.com/OzOIgafROd