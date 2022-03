Για πέμπτη σεζόν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεπέρασε τα 30 τέρματα και ισοφάρισε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ.

H Mπάγερν συνέτριψε την Ουνιόν Βερολίνου στο Μόναχο με 4-0 και διεύρυνε τη διαφορά της από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ στους επτά βαθμούς. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των Βαυαρών καθώς σημείωσε τα δύο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

Ετσι έφτασε τα 31 τέρματα σε 27 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε για πέμπτη σεζόν στην καριέρα του τα 30 τέρματα στη Bundesliga. Μόνο ο Γκερντ Μίλερ είχε πετύχει αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα στο παρελθόν, αλλά τώρα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ του.

Τα γκολ του Πολωνού στράικερ των Βαυαρών:

Robert Lewandowski is up to 3⃣1⃣ Bundesliga goals for the season after scoring twice in Bayern's 4-0 win over Union Berlin ⚽️⚽️



He just can't stop scoring 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rSFE4Hg028