Μια εβδομάδα μετά τη «γκέλα» της στην έδρα της Χόφενχαϊμ η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Ουνιόν Βερολίνου στην «Allianz Arena» με 4-0. Οι Βαυαροί αύξησαν τη διαφορά τους από τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ στους επτά βαθμούς με τους Βεστφαλούς να έχουν ένα ματς λιγότερο. «Καυτός» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με έξι γκολ στα τελευταία τρία ματς.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 16' με τον Κίνγκσλεϊ Κομάν και έκαναν το 2-0 με τον προωθημένο Tανγκί Νιανζού να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζοσουά Κίμιχ. Με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών η πρωταθλήτρια Γερμανίας κέρδισε πέναλτι και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το μετουσίωσε σε γκολ. Ο Πολωνός «killer» βρήκε και δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα με την έναρξη του δευτέρου μέρους και διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με το 31ο γκολ του στη φετινή Bundesliga.

