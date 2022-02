Με τον 19χρονο wonderkid της Ζάλτσμπουργκ, Καρίμ Αντεγέμι, αναμένεται να ενισχυθεί το καλοκαίρι η Ντόρτμουντ, σε μια συμφωνία που θα τον κρατήσει στο Βεστφάλεν για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μεταγραφών συνέχεια για τη Ντόρτμουντ, η οποία μετά τη συμφωνία με τον Νίκλας Ζίλα για την έναρξη της συνεργασίας τους το προσεχές καλοκαίρι, βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι από τη Ζάλτσμπουργκ!

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βεστφαλοί βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστικό deal με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Γερμανία για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Και με δεδομένο πως η Ζάλτσμπουργκ δεν αναμένεται να αποδειχθεί εμπόδιο στις προσπάθειες των Κιτρινόμαυρων, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα πάρει σάρκα και οστά το προσεχές καλοκαίρι.

Κάπως έτσι, η Ντόρτμουντ πρόκειται να βγει ανέλπιστη νικήτρια από τη «μάχη» για την απόκτηση του 19χρονου wonderkid, ο οποίος είχε τραβήξει τα βλέμματα και των δυο γιγάντων της Ισπανίας, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα! Τη φετινή σεζόν ο Αντεγέμι αποτελεί ένας εκ των ακρογωνιαίων λίθων της Ζάλτσμπουργκ, σημειώνοντας 18 γκολ και 4 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Borussia Dortmund are really close to complete Karim Adeyemi deal for next season. Talks progressing with RB salzburg on payment structure, five year contract already in place. 🟡⚫️ #BVB



Still final details to be sorted then it will be done.



