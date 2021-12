Ντόρτμουντ: Ακύρωσε τα 67.000 εισιτήρια για το ντέρμπι με την Μπάγερν

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ αναγκάστηκε να ακυρώσει τα εισιτήρια που είχε τυπώσει για το ντέρμπι με την Μπάγερν.

Το Σάββατο (04/12) στις 19:30 είναι προγραμματισμένο το μεγάλο «Klassiker» μεταξύ Ντόρτμουντ και Μπάγερν για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι Βεστφαλοί ωστόσο γνωστοποίησαν ότι ακύρωσαν τα εισιτήρια που είχαν τυπώσει για το μεγάλο παιχνίδια με τους Βαυαρούς.

Η Ντόρτμουντ προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία, με αποτέλεσμα οι οπαδοί που είχαν προμηθευτεί το εισιτήριό τους να λάβουν επιστροφή χρημάτων, αφού ακόμα κανείς δεν ξέρει με πόσο κόσμο θα διεξαχθεί το ντέρμπι.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το παιχνίδι της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα στην «Αλιάντς Αρένα» για την 6η αγωνιστική του Champions League, θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους, λόγω των μέτρων για κορoνοϊό.

