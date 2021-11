Μπάγερν - Μπαρτσελόνα: Χωρίς φιλάθλους στην «Αλιάντς Αρένα» λόγω των μέτρων για κορoνοϊό

Χωρίς φιλάθλους θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα η Μπάγερν την επόμενη Τετάρτη (08/12), λόγω της έκρηξης των κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με τους ιθύνοντες της Μπάγερν για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική του Champions League και για το αν πρέπει να διεξαχθεί υπό την παρουσία φιλάθλων στην «Αλιάντς Αρένα».

Τελικά, έπειτα από αρκετές ημέρες συζητήσεων η κυβέρνηση αποφάσισε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας των νέων περιοριστικών μέτρων στη χώρα, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η μείωση της μέγιστης χωρητικότητας στα γήπεδα στο 25% και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 22:00. Το ματς με τους «μπλαουγκράνα» έχει οριστεί για τις 21:00 (ώρα Γερμανίας) άρα με βάση τα νέα μέτρα η εν λόγω αναμέτρηση θα γίνει χωρίς φιλάθλους.

✅| Official: The match between Bayern Munich and Barcelona in the Champions League at the Allianz Arena will take place without fans. #UCL pic.twitter.com/EkUBGmVi2S