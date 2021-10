Ντόρτμουντ: Οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, πανηγύρισε με τον Χάαλαντ και στο τέλος πήρε και φανέλα (vid)

Μια βραδιά που δεν ξεχάσει εύκολα έζησε ένας οπαδός της Ντόρτμουντ, μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-1 επί της Μάιντς.

Η Ντόρτμουντ, κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 της Μάιντς, εντός έδρας και με αυτόν τον τρόπο να «πατήσει» κορυφή στη βαθμολογία της Bundesliga, με 18 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός σημείωσε δύο τέρματα και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 49 γκολ σε 49 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Dortmund 3-1 Mainz Erling Haaland marks his return from injury with two goals Not sure that's a legal challenge, BellinghamJude Haaland celebrates with fan after sending Dortmund top pic.twitter.com/hjMUmw3f1R

Ο 21χρονος αστέρας είναι ο αγαπημένος των οπαδών, γι' αυτό κι ένας από αυτούς δεν σκέφτηκε τον κίνδυνο να τιμωρηθεί από την ομάδα και μετά το τέλος του αγώνα με τη Μάιντς, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, για να πανηγυρίσει με τον Χάαλαντ.

Από την πλευρά του, ο νεαρός επιθετικός των Βεστφαλών δεν του χάλασε χατίρι, καθώς τον αγκάλιασε, βγήκαν μαζί selfie και στο τέλος του χάρισε και τη φανέλα του.

#BVB - Incredible scenes in front of 64,000 fans in Dortmund after #BVBM05: @ErlingHaaland scores two goals and makes a Borussia fan (who invaded the pitch) very, very happy! @BVB @SPORT1 pic.twitter.com/WDGdrvE5wC