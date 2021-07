Ντόρτμουντ: Απέρριψε την προσφορά της Τσέλσι για Χάαλαντ

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβαν οι άνθρωποι της Τσέλσι, στην προσφορά που κατέθεσαν στην Ντόρτμουντ, για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ήθελε να κάνει την μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού, αποκτώντας τον Νορβηγό επιθετικό από την Ντόρτμουντ. Μάλιστα, ο Ρώσος μεγιστάνας ήταν διατεθειμένος να προσφέρει μέχρι και 160 εκατομμύρια ευρώ στους Βεστφαλούς, προκειμένου να τους πείσει για την παραχώρηση του 20χρονου επιθετικού.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, μάλιστα έκαναν την κίνηση τους, πλησίασαν την Ντόρτμουντ, ρίχνοντας στο τραπέζι και τους Κόλουμ Χάντσον Οντόι και Τάμι Έιμπραχαμ, ως έμψυχα ανταλλάγματα, αλλά η απάντηση που έλαβαν δεν ήταν αυτή που περίμεναν.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», η Ντόρτμουντ απέρριψε την πρόταση της Τσέλσι, καθώς μετά την μετακίνηση του Τζέιντον Σάντσο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε θέλουν να χάσουν και το έτερο αστέρι τους. Η ομάδα του Λονδίνου πάντως δεν πρόκειται να παρατήσει την υπόθεση του Νορβηγού στράικερ κι έτσι δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα, να επανέλθει με νέα πρόταση.

