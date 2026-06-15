Ο Νικ Καλάθης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ο Νικ Καλάθης δεν επρόκειτο να συνεχίσει στην Παρτίζαν, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει συμφωνήσει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλεύρες έχουν έρθει εδω και καιρό σε συμφωνία, ενώ απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της μεταγραφής, όπως η αποδέσμευση του 37χρόνου από τον σερβικό σύλλογο και η ανακοίνωση του από τον δικέφαλο του βορρά.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καλάθης έφτασε σήμερα (15/06) στη Θεσσαλονική για να ολοκληρώσει και επίσημα την πολύκροτη αυτή μεταγραφή και να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή.

Θυμίζουμε πως αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του πολύπειρου διεθνή γκαρντ στη Stoiximan GBL, μετά από δύο επιτυχημένα περάσματα στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα Ελλάδας, καθώς και 1 Euroleague τη σεζόν 2010-2011.