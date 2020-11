Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Κριστιάνο γύρισε» (pic)

Σαν να μην πέρασε μια μέρα... Στο πρώτο του ματς μετά την περιπέτεια με τον κορονοϊό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δις μπαίνοντας ως αλλαγή και οδήγησε την Γιουβέντους και πάλι στις νίκες, με αντίπαλο την Σπέτσια (4-1).

Μετά τον αγώνα, τον πρώτο του μετά τις 11 Οκτωβρίου (Πορτογαλία – Γαλλία), ο «CR7» εξήγησε ότι «ήμουν πάντα σε καλή κατάσταση. Δεν είχα συμπτώματα και ένιωθα καλά. Επέστρεψα για να κάνω αυτό που μου αρέσει, να παίζω ποδόσφαιρο».

Παρά τις πολλές κριτικές που δέχθηκε για την τοποθέτησή του για τον κορονοϊό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προτίμησε να... ντριμπλάρει με την απάντησή του και αρκέστηκε να πει ότι «ο Κριστιάνο γύρισε και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Happy to be back and help the team with two goals!

Well done team

Always Fino Alla Fine pic.twitter.com/oSH19L6Dne

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2020