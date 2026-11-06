Στην κορυφή η Μπενφίκα, διπλά για Γιούβε, Μαρσέιγ!
Μπορεί ο Παυλίδης να έμεινε στον πάγκο, ωστόσο η Μπενφίκα δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να υπερκεράσει το εμπόδιο της Λεχ Πόζναν εντός (3-1) και να παραμείνει στην κορυφή! Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς για τους Πορτογάλους που οδηγούν την κούρσα της League Phase. Ο Σίλβα άνοιξε το σκορ, ο Πρεστιάνι πέτυχε το 2-0, ενώ ο Μπένγκστον μείωσε σε 2-1. Ωστόσο, η Μπενφίκα είχε τη λύση και ο Σουντάκοβ διαμόρφωσε το 3-1.
Η Γιουβέντους αγχώθηκε, αλλά στο τέλος πανηγύρισε σημαντική νίκη 2-1 στην Ολλανδία κόντρα στην Αλκμααρ. Μάλιστα, με το τρίποντο αυτό βρέθηκε στην 5η θέση και πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση. Ο Κουπμάινερς άνοιξε το σκορ, ο Κολό Μουανί πέτυχε το 2-0, όμως οι Ολλανδοί μείωσαν με τον Μέερντινκ στο 88'. Η Αλκμααρ βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Η Μαρσέιγ πήρε σημαντικό διπλό στη Γερμανία, επικράτησε 1-0 της Λεβερκούζεν και με το πρώτο τρίποντο στη League Phase πήρε βαθμολογική ανάσα έπειτα από τρεις σερί ήττες. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Γκουρί στο 78'. Παράλληλα, μπήκε τέλος στο απόλυτο νικών της Λεβερκούζεν, η οποία υποχώρησε στην 7η θέση.
Η Ουνιόν πέρασε από το Βίγκο, επικράτησε 2-1 της Θέλτα, έμεινε αήττητη και βρέθηκε στην 4η θέση όπου ισοβαθμεί με Ολυμπιακό, Γιουβέντους. Η ισπανική ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Ντουράν, όμως ο Ζενέλι με δυο τέρματα στο 35' και στο 49' έκανε την ανατροπή. Στο 80' ο σκόρερ των Βέλγων αστόχησε από την άσπρη βούλα. Η Θέλτα υποχώρησε στην 27η θέση.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ EUROPA LEAGUE
Ματσάρα στη Σκωτία, όπου η Σέλτικ επικράτησε 3-2 της Μπεσίκτας, πετυχαίνοντας έτσι την πρώτη νίκη στη League Phase. Αντίθετα, η Μπεσίκτας βρέθηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Με χαμένο πέναλτι άρχισαν οι Τούρκοι, ωστόσο ο Ολαϊτάν πέτυχε το 1-0. Αντεπίθεση στην επανάληψη για τη Σέλτικ, με τον Οσμάντ και Ντουράν να κάνουν την ανατροπή. Στο 85' ο Κοτσού πέτυχε το 2-2, ωστόσο στο 87' ο Ντουράν διαμόρφωσε το 3-2.
Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε σημαντικό διπλό στην Αγγλία, καθώς επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στους επτά βαθμούς. Ο Στοΐκοβιτς άνοιξε το σκορ και ο Μπέλιο διαμόρφωσε το 2-0. Το γκολ του Ισιντορ ακυρώθηκε για τους γηπεδούχους που δεν μπήκαν ποτέ στο «κόλπο» για την ανατροπή.
Η Τορεένσε με αντεπίθεση διαρκείας και παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 25' επικράτησε 3-2 της Αραράτ. Οι Αρμένιοι προηγήθηκαν με 2-1, ωστόσο η αποβολή του Μπραβίμ ακύρωσε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Οι Πορτογάλοι ισοφάρισαν στο 90+3' με τον Βάσκες και στο 90+5' διαμόρφωσαν το 3-2.
H Τσέλιε πήρε την πρώτη νίκη στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε 3-2 της Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Δυο γκολ ο Σέσλαρ κι ένα τέρμα ο Βέρμπιτς χάρισαν το τρίποντο που έβαλε τους Σλοβένους ξανά στο «κόλπο» της πρόκρισης.
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