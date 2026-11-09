H Γιουβέντους δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα στο «Αρτεμιο Φράνκι», αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Φιορεντίνα. Στο -11 από την κορυφή η Μεγάλη Κυρία.

Η Γιουβέντους επέστρεψε δύο φορές στο παιχνίδι και απέσπασε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Φιορεντίνα, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο κι έμεινε στο -11 από την κορυφή. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό, καθώς η Φιορεντίνα χρειάστηκε ελάχιστα λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Στο 4ο λεπτό ο Γκονσάλβες εκτέλεσε κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και ο Πελεγκρίνο, ολομόναχος στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Γιουβέντους προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με τον ΜακΚένι να αστοχεί απο κοντά. Στη συνέχεια, ο Ντε Χέα χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά, αποκρούοντας το δυνατό σουτ του Καμπάλ.

Η ισοφάριση για τη Γιουβέντους ήρθε έπειτα από εξαιρετική συνεργασία. Στο 32' ο ΜακΚένι έβγαλε τον Κόλο Μουανί στην πλάτη της άμυνας από τη δεξιά πλευρά και εκείνος γύρισε ιδανικά, με τον Βολτεμάντε να σκοράρει, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στη Serie A, μετά τα τρία τέρματα που είχε πετύχει στο Europa League.

Στο 54' η Φιορεντίνα κατάφερε να πάρει εκ νέου κεφάλι στο σκορ, με τον Ν'Τζιέ να προλαβαίνεις τους αμυντικούς, να παίρνει το ριμπάουντ και να πετυχαίνει το 2-1. Για τον Σουηδό επιθετικό ήταν το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο κατάφερε να σκοράρει. Λίγο αργότερα, ο Μασταντουόνο επιχείρησε να διευρύνει το προβάδισμα των γηπεδούχων, συγκλίνοντας προς τον άξονα και εξαπολύοντας σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το απέναντι δοκάρι.

Η Γιουβέντους, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 66' από εκτέλεση κόρνερ του Λουίζ, ο Μπρέμερ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και διαμόρφωσε το 2-2. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μια φάση όπου η μπάλα, έπειτα από αναπήδηση, βρήκε στο χέρι του Ζοάο Μάριο, ωστόσο ο διαιτητής δεν υπέδειξε την παράβαση.