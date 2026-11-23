Τον καθολικό αποκλεισμό των Ρώσων από τις αθλητικές διοργανώσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο του 22ου πακέτου κυρώσεων.

Νέα αυστηρά μέτρα κατά της Μόσχας εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα (23/11), εντάσσοντας τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών και ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο 22ο πακέτο κυρώσεων.

Όπως γνωστοποίησε μέσω του βιντεοσκοπημένου μηνύματός της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο αθλητισμός «δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προπαγάνδας».

Η ευρωπαϊκή αυτή πρόταση προβλέπει καθολικό «μπλόκο» στη συμμετοχή Ρώσων που αγωνίζονται υπό τα εθνικά τους χρώματα σε οποιονδήποτε αγώνα φιλοξενείται εντός της Ένωσης, απαγορεύοντας παράλληλα την προβολή ρωσικών συμβόλων. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες στοχεύουν στο να περισουν και την οικονομική επιρροή της Ρωσίας βάζοντας φρένο στη χρηματοδότηση αθλητικών οργανισμών και διοργανώσεων από Ρώσους χορηγούς.

🚨 🇪🇺🇷🇺 Ursula von der Leyen announces a ban on Russian teams and on athletes competing under the Russian flag at sports events in the European Union. "Sports events cannot be a forum for propaganda activities. Today, for any sports events in the European Union, we're introducing bans on Russian teams and athletes competing under the Russian flag." — Russia News (@russianews_eng) November 23, 2026

Τα νέα αυτά μέτρα ψηφίστηκαν σε μια εποχή όπου γίνεται ξανά λόγος για την επαναφορά της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς αρκετές ομοσπονδίες έχουν ήδη... χαλαρώσει τα μέτρα που είχαν θέσει σε ισχύ μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Πρώτο το CAS στις 30 Οκτωβρίου άναψε το πράσινο φως για την επιστροφή των Ρώσων στα παγκόσμια πρωταθλήματα χοκεϊ επί πάγου, μια εξέλιξη που πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις, με τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και την Τσεχία να δηλώνουν ρητά πως αρνούνται να αντιμετωπίσουν ρωσικές ομάδες σε οποιοδήποτε άθλημα.