Το μήνυμα του Κέρβιν Αριάγκα μετά την επιτυχημένη επέμβαση στον ώμο του για την αποκατάσταση του κατάγματος του.

Ο Κέρβιν Αριάγκα στάθηκε άτυχος στο ματς της ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, καθώς υπέστη κάταγμα κλείδας και θα μείνει εκτός των υποχρεώσεων των πρωταθλητών Ελλάδας για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση και με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμα για την αποκατάσταση του.

«Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου και στάθηκαν δίπλα μου! Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και τώρα το μόνο που απομένει είναι η αποκατάσταση, ώστε να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός! Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Αριάγκα.