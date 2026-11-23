H Κόμο με ανάρτηση της στα Social Media παρουσίασε την ΑΕΚ, ως προσεχή αντίπαλο της στο Champions League, δείχνοντας μεγάλο σεβασμό στην ιστοράι του Δικεφάλου.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να επιστρέψει σε ρυθμούς Champions League, καθώς το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) θα φιλοξενηθεί από την Κομό στην Ιταλία. Το κλαμπ της Serie A, μέσω ανάρτησης στα Social Media καλωσόρισε και παρουσίασε την προσεχή αντίπαλο, δείχνοντας μεγάλο σεβασμό στην ιστορία του Δικεφάλου, καθώς έγινε ειδική αναφορά στις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου.

«Καλώς ήρθες, ΑΕΚ!

Ένας σύλλογος που έχει διαμορφωθεί μέσα από την ιστορία του, τις ρίζες του και το βαθύ αίσθημα του ανήκειν. Ιδρύθηκε από Έλληνες που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη και η ΑΕΚ έχει μεταλαμπαδεύσει την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά, εξελισσόμενη σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον εμβληματικό Δικέφαλο Αετό μέχρι το πάθος των κιτρινόμαυρων οπαδών της, η ιστορία της ΑΕΚ ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Τώρα, η ελληνική ομάδα μεταφέρει την ιστορία και τις φιλοδοξίες της στις όχθες της λίμνης του Κόμο, εκεί όπου η Κόμο 1907 ετοιμάζεται να την υποδεχθεί στο Stadio Giuseppe Sinigaglia, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Από την Αθήνα στο Κόμο, μας περιμένει ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.