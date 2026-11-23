Τον Νίκολα Μόρο της Μπολόνια φέρονται να τσεκάρουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό.

Μεταγραφικό σενάριο στο εξωτερικό για Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Οι Πειραιώτες και η Ένωση, όπως αναφέρεται σε ποστάρισμα ξένου ρεπόρτερ, φέρονται να παρακολουθούν τον Νίκολα Μόρο της Μπολόνια.

Ο γεννημένος στις 12/3/98 Κροάτης μέσος, έχει ύψος 1,83, είναι δεξιοπόδαρος και δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Μπολόνια έως το τέλος της σεζόν. Ο Μόρο είναι κυρίως αμυντικός χαφ κι έχει 10 ματς με την εθνική Κροατίας.

Την τρέχουσα σεζόν δεν είναι στις πρώτες επιλογές και μετράει μόλις 5 ματς και 106 λεπτά. Συνολικά στον ιταλικό σύλλογο έχει 136 αγώνες, 5 γκολ και 9 ασίστ. Στην Ιταλία μετακόμισε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ από τη Ντιναμό Μόσχας με την οποία είχε 66 αγώνες, 5 γκολ και 5 ασίστ.

Στη Ρωσία παραχωρήθηκε το 2020 με το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην οποία και ξεκίνησε την καριέρα του. Με την ομάδα της πατρίδας του είχε 115 αγώνες, 10 γκολ και 8 ασίστ.

Τον παίκτη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, παρακολουθούν και ομάδες από την αραβική χερσόνησο.