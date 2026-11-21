Ο τελικός του USL Championship ανάμεσα σε Σακραμέντο και Λούιβιλ έγινε στις εννέα το πρωί για πολύ συγκεκριμένο λόγο...

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2014, η Σακραμέντο Ρεπάμπλικ κατέκτησε τον τίτλο του USL Championship, καθώς μετά το 1-1 ενάντια στη Λούιβιλ Σίτι, επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και στέφθηκε πρωταθλήτρια στη λίγκα που αποτελεί κατά μία έννοια τη Β' κατηγορία των ΗΠΑ - δίχως ωστόσο να συνδέεται με το MLS.

Η ιδιομορφία του τελικού; Ξεκίνησε στις εννέα το πρωί! Ο λόγος είχε να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία έχει αποκτήσει εδώ και μία τριετία το CBS Sports. Το αμερικανικό δίκτυο επιθυμεί για λόγους προγράμματος ο τελικός να γίνεται στις δώδεκα το μεσημέρι σε ανατολική ώρα, κάτι που σημαίνει ότι το ματς έπρεπε να γίνει στις εννέα τοπική ώρα προκειμένου να εναρμονιστεί με το ν προγραμματισμό του καναλιού.

Αναμενόμενα, η απόφαση αυτή δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα πολλούς από τους οπαδούς του Σακραμέντο που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον τελικό, με μερικούς να προειδοποιούν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα μπορούν να... πάρουν τα πόδια τους λόγω ώρας! Κάτι φυσικά που δεν συνέβη, με τη Ρεπάμπλικ να πανηγυρίζει τον τίτλο σε γεμάτο γήπεδο.