USL Championship: Γιατί ο τελικός έγινε στις 9 το πρωί
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2014, η Σακραμέντο Ρεπάμπλικ κατέκτησε τον τίτλο του USL Championship, καθώς μετά το 1-1 ενάντια στη Λούιβιλ Σίτι, επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και στέφθηκε πρωταθλήτρια στη λίγκα που αποτελεί κατά μία έννοια τη Β' κατηγορία των ΗΠΑ - δίχως ωστόσο να συνδέεται με το MLS.
Η ιδιομορφία του τελικού; Ξεκίνησε στις εννέα το πρωί! Ο λόγος είχε να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία έχει αποκτήσει εδώ και μία τριετία το CBS Sports. Το αμερικανικό δίκτυο επιθυμεί για λόγους προγράμματος ο τελικός να γίνεται στις δώδεκα το μεσημέρι σε ανατολική ώρα, κάτι που σημαίνει ότι το ματς έπρεπε να γίνει στις εννέα τοπική ώρα προκειμένου να εναρμονιστεί με το ν προγραμματισμό του καναλιού.
Αναμενόμενα, η απόφαση αυτή δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα πολλούς από τους οπαδούς του Σακραμέντο που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον τελικό, με μερικούς να προειδοποιούν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν θα μπορούν να... πάρουν τα πόδια τους λόγω ώρας! Κάτι φυσικά που δεν συνέβη, με τη Ρεπάμπλικ να πανηγυρίζει τον τίτλο σε γεμάτο γήπεδο.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
The city of Sacramento showed up this morning for the @USLChampionship final between Sacramento Republic FC and Louisville City FC. Right now we’re tied at 1-1 in the 66th minute. https://t.co/D26ZxYk3gk— Kevin John (@heykevinjohn) November 21, 2026
The moment when Sacramento Republic scored the winning penalty kick to clinch the USL Championship at home. The final kicked off at 9am local time on a cold Saturday morning, but the fans packed the stadium and created a fantastic atmosphere.
by u/antoniok95 in soccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.