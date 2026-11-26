Σαραγόσα - Αθηναϊκός 91-82: Λύγισε στην παράταση και τώρα «τελικός» με Λαντ
Ο Αθηναϊκός επέστρεψε από το -20 στην Ισπανία, όμως ηττήθηκε με 91-82 στην παράταση, από τη Σαραγόσα και τώρα παίζει όλη την χρονιά στη EuroLeague Γυναικών απέναντι στη Λαντ (2/11, 20:30).
Δεν τα κατάφερε ο Αθηναϊκός στην Ισπανία και ηττήθηκε στην παράταση με 91-82 από τη Σαραγόσα.
Η ομάδα του Ηλία Ζούρου πλέον στρέφει όλη της στην προσοχή στην αναμέτρηση κόντρα στη Λαντ που θα κρίει το μέλλον της στη EuroLeague Women
Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Σαραγόσα άρχισε πάλι να βρίσκει καλό ρυθμό και ο Αθηναϊκός Qualco βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς κυρίως από τα μακρινά σουτ των Φίνγκαλ και Χέμπε «κυνηγούσε» στο -6 στο τελευταίο λεπτό (88-82), με ένα ακόμη της Μπανκόλε να σημειώνει το τελικό 92-81.
Διαιτητές: Ομπέρτοβα-Κοάνους-Βαλζάνι
Δεκάλεπτα: 27-12, 44-34, 54-55, 73-73, 91-82 (παρ.)
Σαραγόσα (Καντέρο): Σέπαρντ 9 (1), Μπανκόλε 7 (2), Ορτίθ 17 (1), Χέμπε 10 (1), Φίνγκαλ 16 (2), Βοράτσκοβα, Φλόρες 3 (1), Γκαρζόν 2, Όμα 10, Βίτολα, Ερμόσα 5, Μπρίτο 12 (1)
Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Ράτζα 10 (2), Νατσιτσκάιτε 8 (1), Χρίστοβα 2, Παυλοπούλου, Τάντιτς 4, Μακόλεϊ 2, Πρινς 21 (3), Παρκς 16 (1), Ανίγκουε, Φασούλα 2, Βανλού 17 (3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.