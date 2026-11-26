Λύγισε ο Αθηναϊκός στην Ισπανία και τώρα έχει «τελικό» με τη Λαντ

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε από το -20 στην Ισπανία, όμως ηττήθηκε με 91-82 στην παράταση, από τη Σαραγόσα και τώρα παίζει όλη την χρονιά στη EuroLeague Γυναικών απέναντι στη Λαντ (2/11, 20:30).



Δεν τα κατάφερε ο Αθηναϊκός στην Ισπανία και ηττήθηκε στην παράταση με 91-82 από τη Σαραγόσα.



Η ομάδα του Ηλία Ζούρου πλέον στρέφει όλη της στην προσοχή στην αναμέτρηση κόντρα στη Λαντ που θα κρίει το μέλλον της στη EuroLeague Women



Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Σαραγόσα άρχισε πάλι να βρίσκει καλό ρυθμό και ο Αθηναϊκός Qualco βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς κυρίως από τα μακρινά σουτ των Φίνγκαλ και Χέμπε «κυνηγούσε» στο -6 στο τελευταίο λεπτό (88-82), με ένα ακόμη της Μπανκόλε να σημειώνει το τελικό 92-81.



Διαιτητές: Ομπέρτοβα-Κοάνους-Βαλζάνι



Δεκάλεπτα: 27-12, 44-34, 54-55, 73-73, 91-82 (παρ.)



Σαραγόσα (Καντέρο): Σέπαρντ 9 (1), Μπανκόλε 7 (2), Ορτίθ 17 (1), Χέμπε 10 (1), Φίνγκαλ 16 (2), Βοράτσκοβα, Φλόρες 3 (1), Γκαρζόν 2, Όμα 10, Βίτολα, Ερμόσα 5, Μπρίτο 12 (1)



Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Ράτζα 10 (2), Νατσιτσκάιτε 8 (1), Χρίστοβα 2, Παυλοπούλου, Τάντιτς 4, Μακόλεϊ 2, Πρινς 21 (3), Παρκς 16 (1), Ανίγκουε, Φασούλα 2, Βανλού 17 (3)