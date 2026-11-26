Η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε εντός έδρας με 1-0 από τη Βιγιαρεάλ και το αποτέλεσμα αυτό, διατηρεί την Ελλάδα στην ίδια απόσταση από την Τσεχία στη μάχη για την κατάταξη της UEFA.

Η Βιγιαρεάλ πέρασε νικηφόρα από την Πράγα, με την Σλάβια να γνωρίζει την ήττα με 1-0, αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στους Τσέχους να προσθέσουν βαθμούς στο UEFA Ranking.

Έτσι, παρά την ήττα της ΑΕΚ, η Ελλάδα δεν είδε τη θέση της να επιβαρύνεται. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αυριανές αναμετρήσεις, όπου οι ελληνικές ομάδες έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στη σχετική βαθμολογία, καθώς κάθε βαθμός είναι πολύτιμος.

Αναλυτικά η θέση της Ελλάδας:



