Βαθμολογία UEFA: Η Σλάβια ηττήθηκε από τη Βιγιαρεάλ και έκανε «δώρο» στην Ελλάδα
Η Βιγιαρεάλ πέρασε νικηφόρα από την Πράγα, με την Σλάβια να γνωρίζει την ήττα με 1-0, αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στους Τσέχους να προσθέσουν βαθμούς στο UEFA Ranking.
Έτσι, παρά την ήττα της ΑΕΚ, η Ελλάδα δεν είδε τη θέση της να επιβαρύνεται. Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αυριανές αναμετρήσεις, όπου οι ελληνικές ομάδες έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στη σχετική βαθμολογία, καθώς κάθε βαθμός είναι πολύτιμος.
Αναλυτικά η θέση της Ελλάδας:
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