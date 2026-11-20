Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ένα ακόμη γκολ στην τεράστια καριέρα του και βάζει πλώρη για τα 1000 γκολ. Πόσα θέλει ακόμη.

Ακόμα ένα γκολ στη μυθική καριέρα του πρόσθεσε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο εκτός έδρας ντέρμπι της Αλ Νασρ με την Αλ Αχλί.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 14ο λεπτό του αγώνα με πολύ ωραίο συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από κλέψιμο. Έφτασε έτσι τα 986 γκολ στην πορεία του και πλέον χρειάζεται ακόμη 14 για να πετύχει τον απόλυτο στόχο των...1000.

Παράλληλα, μετράει πλεόν 9 «τεμάχια» στη Saudi Pro League και βρήκε δίχτυα (σε επίπεδο πρωταθλήματος) για πρώτη φορά μετά το χατ-τρικ της 29ης Οκτωβρίου και φυσικά πρώτη φορά μετά την απόσυρσή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

🚨🇸🇦 | GOAL: CRISTIANO RONALDO OPENS THE SCORING FOR AL-NASR! YES, EL BICHO IS BACK BABY! LETS GO! SIUUUUUUUUU! Al-Ahli 0-1 Al-Nassr. https://t.co/dm8FKFR099 November 20, 2026

Μάλιστα, λίγο μετά (18') έχασε την ευκαιρία να κάνει «ντοπιέτα», αφού σε εκτέλεση πέναλτι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι!