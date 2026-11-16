Ευθεία επίθεση προς πάσα κατεύθυνση εξαπέλυσε η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία κατηγόρησε άπαντες στα αποδυτήρια της Πορτογαλίας για έλλειψη σεβασμού προς τον γιο της.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να θέσει τέλος σε μια μυθική καριέρα με την εθνική Πορτογαλίας, όμως το «αντίο» δεν συνέβη με τον τρόπο που θα επιθυμούσε. Ο «CR7» τα έσπασε τον Οκτώβριο με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζέσους, και αποχώρησε απρόοπτα από την εθνική μέσα σε ένα περίεργο κλίμα.

Από την πλευρά της, η Πορτογαλία θέλησε να τιμήσει τον Ρονάλντο, με τους συμπαίκτες του να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας το συμβολικό «7 » στην πλάτη πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Δανία για το Nations League.

Παρά την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, ωστόσο, κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα βέλη της μητέρας του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «SIC Noticias», η Ντολόρες Αβέιρο κατέκρινε άπαντες εντός της εθνικής για τη συμπεριφορά τους προς τον Κριστιάνο, ενώ κατηγόρησε μέχρι και τους συμπαίκτες του για έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του.

«Η Πορτογαλία άξιζε την ήττα από τη Δανία. Χάρηκα που έχασαν», τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει: «Τον εξαπάτησαν. Δεν τον σεβάστηκαν, ούτε καν οι ίδιοι του οι συμπαίκτες. Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μπροστά του και όχι χωρίς την παρουσία του. Η τιμή προς το πρόσωπό του θα γίνει εδώ, στη Σπόρτινγκ, όπου τον εκτιμούν» τόνισε, με τις δηλώσεις της να φτάνουν κι ενώπιον του προπονητή της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζέσους, στη συνέντευξη Τύπου.

Ο έμπειρος τεχνικός, πάντως, απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά και σχολίασε πως καταλαβαίνει πλήρως πως ο ρόλος μια μάνας είναι πάντοτε να προστατεύει τα παιδιά της.

«Μάνα είναι μόνο μία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Καταλαβαίνω τις δηλώσεις της. Μια μητέρα υπερασπίζεται πάντα τα παιδιά της, ακόμη και με τίμημα τη ζωή της. Είναι μια πολύ αξιαγάπητη μητέρα, που υπέφερε πολύ για να μεγαλώσει τα παιδιά της» τόνισε.