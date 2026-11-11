Κριστιάνο Ρονάλντο: Το άθλημα που εξασκεί μετά την αποχώρηση από την εθνική
Για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φουλ ελεύθερο χρόνο στο international break, καθώς αποχώρησε πρόσφατα από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τι αποφάσισε να κάνει λοιπόν ο CR7 για να γεμίσεις τις μέρες του;
Όπως βλέπουμε στα social media του Πορτογάλου σταρ, το έριξε στο γκολφ! Ο επιθετικός της Αλ Νασρ βρέθηκε στη Λισαβόνα και πόζαρε μαζί με φίλους του σε γήπεδο γκολφ, γράφοντας «ωραίες στιγμές με φίλους», χαλαρώνοντας όσο οι μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στην εθνική ετοιμάζονται για τα ματς με Δανία και Ουαλία για το Nations League.
بعيدًا عن المستطيل الأخضر.. #رونالدو يستمتع بوقته في لشبونة ⛳ 🏌️كريستيانو رونالدو في جولة غولف خلال التوقف الدولي 🇵🇹 #الميدان https://t.co/ag6YBZcinV— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 11, 2026
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