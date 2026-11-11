Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έριξε στο γκολφ, γεμίζοντας τον ελεύθερό του χρόνο μετά την αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας.

Για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φουλ ελεύθερο χρόνο στο international break, καθώς αποχώρησε πρόσφατα από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τι αποφάσισε να κάνει λοιπόν ο CR7 για να γεμίσεις τις μέρες του;

Όπως βλέπουμε στα social media του Πορτογάλου σταρ, το έριξε στο γκολφ! Ο επιθετικός της Αλ Νασρ βρέθηκε στη Λισαβόνα και πόζαρε μαζί με φίλους του σε γήπεδο γκολφ, γράφοντας «ωραίες στιγμές με φίλους», χαλαρώνοντας όσο οι μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στην εθνική ετοιμάζονται για τα ματς με Δανία και Ουαλία για το Nations League.