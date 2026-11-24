Κριστιάνο Ρονάλντο: Κράξιμο σε επόπτη με τις ανάλογες χειρονομίες
Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ στην τεράστια καριέρα του βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που σκόραρε για 987η φορά στο ματς της Αλ Νασρ με την Αλ Σαντ για το AFC Champions League Elite.
Πάντως κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πορτογάλος είχε και παράπονα από τον έναν επόπτη και φρόντισε να του το δείξει με άκρως παραστατικό τρόπο, καθώς κάλυψε τα μάτια του και μιμήθηκε την κίνηση με το σημαιάκι! Σαν να του λέει, δεν βλέπεις τι δίνεις...
🚨Cristiano Ronaldo mocks the referee 😂😂😂😂🔥🔥 https://t.co/PDQAkPx3X6— HAMZEH (@Hamzeh7Madrid) November 24, 2026
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