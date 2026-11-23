Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Αλ Νασρ, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Σαντιό Μανέ, όταν δέχθηκε ερώτηση δημοσιογράφου για την απουσία του ποδοσφαιριστή.

Ο Σαντιό Μανέ απουσίαζε από την αναμέτρηση της Αλ Νασρ, για να βρεθεί κοντά στη σύζυγό του, η οποία έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Μια προσωπική στιγμή που ο ίδιος θεώρησε αυτονόητο να μοιραστεί με την οικογένειά του, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει τη σχετική άδεια.

Μία ερώτηση δημοσιογράφου ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή της ομάδας, Άγγελου Ποστέκογλου. Μάλιστα, επέλεξε να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο, ρωτώντας τον του εάν έχει παιδιά και αν μπορεί να κατανοήσει τη σημασία της συγκεκριμένης περίστασης.

«Είστε πατέρας; Έχετε παιδιά;» ρώτησε σε έντονο ύφος, με τον δημοσιογράφο να δίνει αρνητική απάντηση.

«Μάλλον γι' αυτό κάνετε αυτή την ερώτηση. Όταν αποκτήσετε παιδιά, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, για τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.

Ο Μανέ βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, την ώρα που εκείνη φέρνει στον κόσμο το παιδί τους. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο στη ζωή. Είχε την άδειά μου και την ευχή μου. Ο Σαντιό Μανέ είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο, φίλε μου. Μην αμφισβητήσετε ποτέ ξανά ούτε τον ίδιο ούτε την αφοσίωσή του σε αυτόν τον σύλλογο», πρόσθεσε ο Ποστέκογλου.