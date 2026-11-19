FIFA: Οι τρεις υποψήφιοι για τις εκλογές του Μαρτίου
Τρείς θα είναι εν τέλει οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο (2027), όπως προέκυψε από τη σημερινή (19/11) τελευταία ημέρα προθεσμίας για το εν λόγω θέμα.
Ο Τζάνι Ινφαντίνο, που έχει τα ηνία της Παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2016 θα προσπαθήσει να κερδίσει εκ νέου τον «τίτλο» του προέδρου, έχοντας απέναντί τους δυο αντιπάλους.
Αρχικά, τον Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρο της Γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο οποίος αποτελεί και το άτομο που εν τέλει αποφάσισε η UEFA να στηρίξει κατά την εκλογική διαδικασία. Εν συνεχεία, τον Κόζο Τασίμα, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 18 Μαρτίου του 2027 στο Μαρόκο.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
🚨 OFFICIEL : DIALLO, INFANTINO ET TASHIMA : LES 3 CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE LA FIFA SONT CONNUS ! 🌍👀 La FIFA a officialisé les trois candidatures pour l’élection présidentielle prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. 🇫🇷 Philippe Diallo, président de la FFF, sera face au sortant Gianni Infantino et au Japonais Kohzo Tashima. ⚖️ Les candidatures doivent désormais être examinées par la commission électorale. Les noms des candidats admis seront communiqués au plus tard le 18 février 2027.— Foot Mercato (@footmercato) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.