Ο Τζάνι Ινφαντίνο και δυο ακόμη πρόσωπα είναι εν τέλει οι υποψήφιοι για τις εκλογές προεδρίας της FIFA.

Τρείς θα είναι εν τέλει οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο (2027), όπως προέκυψε από τη σημερινή (19/11) τελευταία ημέρα προθεσμίας για το εν λόγω θέμα.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, που έχει τα ηνία της Παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2016 θα προσπαθήσει να κερδίσει εκ νέου τον «τίτλο» του προέδρου, έχοντας απέναντί τους δυο αντιπάλους.

Αρχικά, τον Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρο της Γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο οποίος αποτελεί και το άτομο που εν τέλει αποφάσισε η UEFA να στηρίξει κατά την εκλογική διαδικασία. Εν συνεχεία, τον Κόζο Τασίμα, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 18 Μαρτίου του 2027 στο Μαρόκο.