Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της UEFA σκέφτονται τον Λουίς Φίγκο για τη θέση υποψηφίου προέδρου της FIFA.

Με την προθεσμία υποβολής υποψηφίων για τις εκλογές της FIFA να πλησιάζει, οι άνθρωποι της UEFA δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον άνθρωπό τους.

Η ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ απορρίφθηκε από τον ίδιο τον Αλσατό και πλέον τα περιθώρια στενεύεουν για την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αρμόδιοι δεν εγκαταλείπουν, καθώς ένα νέο όνομα έχει πέσει στο τραπέζι.

Το όνομα αυτό είναι του Λουίς Φίγκο, με τον άλλοτε σπουδαίο άσο των γηπέδων πάντως να μην χαίρει καθολικής αποδοχής στο εσωτερικό της ομοσπονδίας.