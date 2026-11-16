UEFA: Σκέφτεται τον Φίγκο για υποψήφιο πρόεδρο της FIFA
Με την προθεσμία υποβολής υποψηφίων για τις εκλογές της FIFA να πλησιάζει, οι άνθρωποι της UEFA δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον άνθρωπό τους.
Η ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ απορρίφθηκε από τον ίδιο τον Αλσατό και πλέον τα περιθώρια στενεύεουν για την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αρμόδιοι δεν εγκαταλείπουν, καθώς ένα νέο όνομα έχει πέσει στο τραπέζι.
Το όνομα αυτό είναι του Λουίς Φίγκο, με τον άλλοτε σπουδαίο άσο των γηπέδων πάντως να μην χαίρει καθολικής αποδοχής στο εσωτερικό της ομοσπονδίας.
🚨EXCL: 🇪🇺🇵🇹 #UEFA | ❗️À J-3 de la clôture des candidatures à l’UEFA, l’instance cherche toujours son candidat. Csányi évoqué mais piste abandonnée. Wenger annoncé puis donné forfait... 👀 Les dirigeants européens songeraient maintenant à présenter Luis Figo. Une idée qui ne fait pas l’unanimité en interne et un casting rocambolesque pour une instance qui ambitionne de dicter l'avenir du football mondial https://t.co/e57JbCpnMu— Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 16, 2026
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