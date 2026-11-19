Ο «νόμος Βεργκέν» που είχε συζητηθεί σχετικά με αλλαγές στο οφσάιντ, δεν φαίνεται να προχωράει σε επίσημη εφαρμογή, καθώς οι πρώτες δοκιμές ήταν απογοητευτικές.

Ο λεγόμενος «νόμος Βενγκέρ» είναι μια πρόταση αλλαγής του κανονισμού του οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ, νυν επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA. Στην παρούσα φάση, ένας παίκτης είναι σε θέση οφσάιντ αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται πιο μπροστά, τόσο την μπάλα, όσο και τον προτελευταίο αμυνόμενο.

Ωστόσο, η πρόταση του Βενγκέρ αλλάζει αυτόν τον κανονισμό, καθώς ένας ποδοσφαιριστής θα θεωρείται καλυπτόμενος αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται στη ίδια ευθεία ή πίσω από τον προτελευταίο αμυντικό. Με απλά λόγια, πρέπει ολόκληρο το σώμα του ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εκτεθειμένο για να θεωρηθεί πως βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Η συγκεκριμένη ιδέα ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως δοκιμή, τον περασμένο Απρίλιο στο πρωτάθλημα του Καναδά, ωστόσο είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από το αναμενόμενο. Ο στόχος ήταν να αυξηθούν οι επιθετικές προσπάθειες και να περιοριστούν οι λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις, όμως στην πράξη, η αμυντική γραμμή των ομάδων ξεκινούσε από πιο πίσω χωρίς να υπάρχουν αυξημένα γκολ.

Για αυτόν τον λόγο, το πιθανότερο είναι να μην εφαρμοστεί ο «νόμος» αυτός καθαυτός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ή ακόμη και της πλήρους απόσυρσής του.