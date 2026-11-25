Μια τρομερή ανάρτηση έκανε η Ντόρτμουντ στα social media για τον Χρήστο Τζόλη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Τζόλη και Καρέτσα στο Λονδίνο, καθώς Άρσεναλ και Ντόρτμουντ ήρθαν 1-1 στο κατάμεστο «Emirates» και, φυσικά, τα βλέμματα τράβηξαν οι δύο συμπαίκτες της Εθνικής Ελλάδος με την επική ανάρτηση των Βεστφαλών.

Η γερμανική ομάδα, που αριθμεί δύο Έλληνες στο ρόστερ της, καθώς εκεί ανήκει και ο Κωνσταντέλιας, έκανε μια τρομερή ανάρτηση στα social media για τους δύο καλούς φίλους. Όπως είναι γνωστό, Καρέτσας και Τζόλης είναι κοντά από τα χρόνια που υπήρχαν στο Βέλγιο. Κάτι που δεν άλλαξε όταν αμφότεροι έκαναν το βήμα για τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο.

Έτσι, η Ντόρτμουντ έκανε μια αναδρομή στο Instagram με δύο φωτογραφίες, μία από το χθεσινό ματς και μία παλαιότερη της Εθνικής, και έγραψε: «Ελληνική σύνδεση στο Λονδίνο».

Δείτε την ανάρτηση: