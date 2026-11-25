Ο Γκαντού της Ντόρτμουντ έκανε μία εντυπωσιακή κούρσα πριν δώσει την ασίστ για το 1-1 με τον Χρήστο Τζόλη να μην καταφέρνει με κανέναν τρόπο να τον σταματήσει.

Η Ντόρτμουντ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Άρσεναλ (1-1) και ο ελληνικός εμφύλιος μεταξύ Τζόλη και Καρέτσα ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή.

Ωστόσο, ο πρώτος ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής στην ισοφάριση των Βεστφαλών καθώς δεν κατάφερε με κανέναν... τρόπο να σταματήσει τον στόπερ της γερμανικής ομάδας, Ζοάν Γκαντού.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια και το απέδειξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς πήρε την μπάλα από την άμυνα, την κουβάλησε μέχρι τα όρια της άλλης περιοχής έχοντας τον Έλληνα εξτρέμ κολλημένο πάνω του αλλά χωρίς να τον αποσπάσει από τον στόχο του.

Συγκεκριμένα, ο Τζόλης πάλεψε με κάθε τρόπο να τον σταματήσει αλλά χωρίς καμία επιτυχία, με αποτέλεσμα ο Γάλλος στόπερ να δώσει στον Μπάιερ και εκείνος με πλασέ να ισοφαρίσει για την Ντόρτμουντ.