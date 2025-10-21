Ο «νόμος Βενγκέρ» πιο κοντά από ποτέ: Συνεδριάζει η IFAB για την αλλαγή του οφσάιντ!

Όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα πλησιάζει ο περίφημος «νόμος» Βενγκέρ που θα αλλάξει τον ορισμό του οφσάιντ, ο οποίος θα τεθεί επί τάπητος στην επόμενη συνεδρίαση της IFAΒ 28 Οκτωβρίου.

Ο «σπόρος» που έχει φυτέψει εδώ και καιρό ο Αρσέν Βενγκέρ γύρω από την αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ αρχίζει να βγάζει τις πρώτες του ρίζες. Όπως έγινε γνωστό, ο περίφημος «νόμος Βενγκέρ» που φέρνει μεγάλες αλλαγές στο πώς ορίζεται το οφσάιντ θα τεθεί επί τάπητος στην επόμενη συνεδρίαση της IFAB στις 28 Οκτωβρίου.

Αν και μέχρι πρότινος η πρόταση του πρώην Αλσατού τεχνικού της Άρσεναλ είχε εφαρμοστεί απλώς πιλοτικά σε επίπεδο ακαδημιών στην Σουηδία, μπορεί λίαν συντόμως να αποτελεί τη νέα πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο μ τη σφραγίδα της IFAB! Το ρυθμιστικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς του αθλήματος θα εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση κι εφόσον την εγκρίνει, θα περάσει πρωτίστως και πάλι από μια δοκιμαστική περίοδο σε μικρότερες κατηγορίες.

Τι είναι ο «νόμος» Βενγκέρ;

Ο λεγόμενος «νόμος Βενγκέρ» είναι μια πρόταση αλλαγής του κανονισμού του οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ, νυν επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA. Στην παρούσα φάση, ένας παίκτης είναι σε θέση οφσάιντ αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται πιο πιο μπροστά, τόσο την μπάλα, όσο και τον προτελευταίο αμυνόμενο.

Η πρόταση Βενγκέρ ωστόσο αλλάζει άρδην τον κανονισμό, καθώς ένας ποδοσφαιριστής θα θεωρείται καλυπτόμενος αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται στη ίδια ευθεία ή πίσω από τον προτελευταίο αμυντικό. Με απλά λόγια, πρέπει ολόκληρο το σώμα του ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εκτεθειμένο για να θεωρηθεί πως βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται πως θα ευνοηθεί το επιθετικό παιχνίδι με περισσότερα γκολ, ενώ θα καταστήσει τον κανονισμό πιο «εύπεπτο» προς τους θεατές.

Οπτικό τεκμήριο στην παρακάτω ανάρτηση: