Η Εθνική Ελπίδων έζησε μια βραδιά που θα θυμάται για χρόνια και τη γιόρτασε και με το παραπάνω. Οι διεθνείς έγιναν μια μεγάλη παρέα, δίνοντας συνέχεια στους πανηγυρισμούς και έγιναν για λίγο... τραγουδιστές.

Με την ψυχή τους το διασκέδασαν οι διεθνείς μετά την τεράστια επιτυχία τους, σε γνωστό μαγαζί στα νότια προάστια, με τον Μουζακίτη να παίρνει για λίγο τον ρόλο του τραγουδιστή και όλο το μαγαζί να φωνάζει συνθήματα για τη γαλανόλευκη παρέα που προκρίθηκε σε τελική φάση EURO U 21 μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελπίδων, μετά την πρόκριση από την άσπρη βούλα, το... έριξε έξω, πηγαίνοντας στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Γιάννης Γρόσης. Ο τραγουδιστής αποθέωσε την ομάδα και δεν παρέλειψε να της δώσει την προσοχή που της άξιζε. Όλο το μαγαζί τραγουδούσε το «Ελλάς ολέ ολέ», ενώ ο χαφ της Χαλ, παρέα με τον Παπακανέλλο, πήραν το μικρόφωνο και τραγούδησαν τη γνωστή επιτυχία «Πλάτη», που έχει γίνει ξανά viral.

Φυσικά, τον ρυθμό έδωσε ολόκληρη η ομάδα, η οποία δεν σταμάτησε στιγμή να διασκεδάζει, γιορτάζοντας με τον δικό της τρόπο μια πρόκριση που περίμενε 25 ολόκληρα χρόνια!

Δείτε στην ανάρτηση τα video από το Γαλανόλευκο «πάρτι»