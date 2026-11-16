Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων μίλησε για την πρόκριση επί της Ισλανδίας κι ευχαρίστησε τον κόσμο για τη θερμή συμπαράστασή του σε όλη τους την προσπάθεια.

Από την άσπρη βούλα η Εθνική Ελπίδων (1-1 κ.δ 5-4 πέναλτι) έγραψε ιστορία και πέρασε μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση Euro 21. Στην καυτή Λεωφόρο το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη έγραψε ιστορία!

Ο Έλληνας κόουτς αμέσως μετά παραχώρησε δηλώσεις μιλώντας για την προσπάθεια των παικτών του, τα όσα έρχονται στη συνέχεια, ενώ δεν δίστασε να ευχαριστήσει και τον κόσμο που έδωσε σε ακόμα ένα παιχνίδι ηχηρό «παρών» στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ταουσιάνης

«Καταρχάς, να ξεκινήσω με ένα τεράστιο ευχαριστώ στον υπέροχο κόσμο που ήρθε σήμερα μαζικά στο γήπεδο και μας βοήθησε πραγματικά σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιβεβαιώσαμε, μέσα από την υπέροχη διαδρομή μας, όσα πιστεύουμε για αυτά τα παιδιά. Πλέον, μπορούμε να προχωράμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε ψηλά. Μας έλειπε πολύ μια μεγάλη διοργάνωση. Κάναμε μια διαδρομή με πολύ μόχθο και πολύ καλή προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το βήμα που θα ολοκληρώσει την προσπάθειά μας.

Συγχαρητήρια σε όλους. Είμαι ευγνώμων και τυχερός που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους στο γκρουπ, στο σταφ και στους συνεργάτες μου. Πολλά ευχαριστώ και στη διοίκηση της ΕΠΟ και στον κ. Βρακά για τις παροχές στην Εθνική Ομάδα σε όλη τη διαδρομή μας.

Τεράστιο ευχαριστώ και πάλι στον κόσμο που μας στήριξε τόσο πολύ.

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα στη διαδρομή μας, αλλά δεν σταματάει εδώ. Τώρα προσδοκούμε να πάμε στα τελικά και να κερδίσουμε πράγματα και εκεί. Ήδη, τα τελευταία δύο χρόνια, πολλά παιδιά της Εθνικής Ελπίδων πήγαν στην Εθνική Ανδρών και ευελπιστούμε στο μέλλον αν χρειαστεί να είναι περισσότεροι, αλλά θέλει και η ομάδα τις διακρίσεις της, καθώς και αυτό είναι ένα κομμάτι της εξέλιξης των ποδοσφαιριστών».