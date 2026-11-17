Η Εθνική Ελπίδων έφτασε εκεί που ονειρευόταν, με τον Σωτήρη Κοντούρη να ζει από μέσα κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής. Μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta μετά την ιστορική πρόκριση, ο χαφ του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σημασία της ψυχής, αλλά και αποκάλυψε τι είπε με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Μια πρόκριση που σε καμία περίπτωση δεν ήρθε εύκολα έζησε το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου η Εθνική Ελπίδων, η οποία αποδείχθηκε ψυχραιμότερη από την Ισλανδία στη διαδικασία των πέναλτι (1-1κδ. 5-4 πεν) και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας το καλοκαίρι του 2027.

25 χρόνια ήταν πολλά και το σύνολο του Ταουσιάνη δεν ήθελε να περιμένει άλλο. Ένας για όλους και όλοι για έναν, έτσι η παρέα αυτή έγραψε ιστορία στην... καυτή Λεωφόρο, με τον κόσμο να γίνεται ο 12ος παίκτης και να σπρώχνει την ομάδα σε μια τεράστια πρόκριση.Ο Σωτήρης Κοντούρης ήταν από τους πρωταγωνιστές σε όλη τη διαδρομή της Εθνικής και, μετά την ψυχωμένη προσπάθεια της ομάδας, μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για μια νύχτα που δύσκολα θα ξεχάσει, την πιο όμορφη παρέα, αλλά και το τηλεφώνημα του Στέφανου Κοτσόλη που είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνον.

Πολλά συγχαρητήρια για την πρόκριση! Η Εθνική κατάφερε να βρεθεί σε τελική φάση EURO U21 μετά από 25 χρόνια. Ήσουν βασικό «γρανάζι» στη μηχανή του Ταουσιάνη. Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτή τη μεγάλη πρόκριση;

«Τα συναισθήματα είναι πραγματικά υπέροχα. Ζούμε πολύ ωραίες στιγμές, γράψαμε ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τους συμπαίκτες, τον προπονητή και όλο το staff και φυσικά τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ και μας στήριξε. Ήταν πραγματικά τεράστια βοήθεια. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε στις ομάδες μας. Πετύχαμε κάτι πολύ ιστορικό, δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική είχε 25 χρόνια να φτάσει σε τελική φάση, το κάναμε εμείς! Ανυπομονούμε να ξεκινήσει το EURO».

Θυμάσαι ποιοι είχαν πάει το 2002;

«Ξέρω για τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, που με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου είπε καλή επιτυχία και μου είπε μακάρι να είσαι ο επόμενος που θα γράψει ιστορία μετά από εμένα. Αλλά το ότι έφτασε εκεί ο κύριος Στέφανος είναι τεράστια επιτυχία και είμαι πολύ χαρούμενος που το συνεχίζουμε εμείς».

Ξέρεις ότι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 4 Ιουλίου; Είναι ένας καλός οιωνός, θεωρείς;

«Προχωράμε βήμα-βήμα. Να πάμε και να απολαύσουμε τα παιχνίδια, που θα είναι με εξαιρετικούς παίκτες και ομάδες, να το ζήσουμε και από εκεί και πέρα ταβάνι δεν υπάρχει, όπου φτάσουμε».

Πολλοί λένε ότι αυτή η παρέα είναι δεμένη και αγαπημένη. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια;

«Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πως σήμερα, στην πρόκριση, την παρέα την πήρε η ψυχή. Δυσκολευτήκαμε, αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεται η ψυχή και η παρέα. Θεωρώ ότι αυτό μας έφερε την πρόκριση».