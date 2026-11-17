Η ομιλία του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Σερβίας και την ολοκλήρωση της πορείας της στο Nations League.

Μετά την επικράτηση της Εθνικής Ελλάδος επί της Σερβίας στον Βόλο με 1-0, που δεν έφτασε για να καταφέρει η ομάδα να μπει στην πρώτη δυάδα και να προκριθεί στο Final 8 του Nations League, αφού έμεινε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης πήγε στα αποδυτήρια να μιλήσει στην αποστολή.

Αρχικά έδωσε συγχαρητήρια σε όλους για την πορεία του στο Nations League και για την αντίδραση μετά την ήττα από την Ολλανδία. Έπειτα μίλησε για την επίτευξη των στόχων, δηλαδή το να είναι η ομάδα στην τριάδα για να μπορεί να είναι στο πρώτο γκρουπ για τα προκριματικά του Euro και να είναι και στους δύο καλύτερους τρίτους για να μην χρειαστεί να παίξει μπαράζ για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Κλείνοντας διατράνωσε τη σιγουριά του για τη συμμετοχή της ομάδας στα τελικά του επόμενου Euro.