Ο Γιώργος Κούτσιας έζησε την πρόκριση με όλη του την ψυχή. Παρά την κούραση, πήρε την ευθύνη από την άσπρη βούλα, ευστόχησε και μετά την ιστορική πρόκριση μίλησε για όλη την διαδρομή της Γαλανόλευκης παρέας.

Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Γιώργου Κούτσια ήταν αυτή της πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21 κόντρα στην Ισλανδία (1-1 κδ. 5-4 πεν). Για τον έλληνα στράικερ, η επιτυχία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού μετά από τέσσερα χρόνια στην ομάδα γνώριζε πως αυτή ήταν η τελευταία του ευκαιρία να ζήσει μια τέτοια στιγμή.

Μετά την τεράστια πρόκριση φορ της Φαμαλικάο μίλησε για την απίστευτη χαρά που ένιωσε, την απόφασή του να εκτελέσει πέναλτι παρά την εξάντλησή του, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή!

Ήσουν βασικό γρανάζι της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη για να φτάσει μέχρι εδώ. Πες μας τα συναισθήματά σου και αν είναι αυτό ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για όλους.

«Είναι ένα μεγάλο όνειρο. Ειδικά για εμένα, που είμαι τέσσερα χρόνια στην Εθνική Ελπίδων. Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Είμαι ευγνώμων σε όλους, στον προπονητή και στην ομάδα. Δώσαμε πραγματικά τα πάντα... Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Μετά από 25 χρόνια, να είμαστε στην κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο Ελπίδων. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά, και αυτά που είναι εδώ και αυτά που δεν μπόρεσαν να παίξουν, είτε τραυματίστηκαν είτε δεν ήταν στην αποστολή».

🇬🇷🗣️ Οι δηλώσεις του Γιώργου Κούτσια μετά την επική πρόκριση της Ελλάδας στο Euro U21! https://t.co/XG4sGRIKDr — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 16, 2026

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι τι σκεφτόσουν;

«Σκεφτόμουν να το βάλω και να πάμε στο EURO! Αυτό, τίποτα άλλο! Προσπάθησα να το βάλω. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, όμως τα έδωσα όλα. Τον προπονητή τον είδα λίγο διστακτικό, καθώς είχα κράμπες και όλα αυτά. Αλλά είπα ότι θα το χτυπήσω και το έβαλα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος».

Αφιερώνεις κάπου αυτή την πρόκριση;

«Στην οικογένειά μου, που είναι στήριγμα σε όλη την πορεία μου, και στην ομάδα, γιατί χωρίς την ομάδα δεν θα έφτανα πουθενά».